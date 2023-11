Emotionen im Rennsport: Wie viel ist angemessen?

Die Rüpel-Aktion von Aleix Espargaro gegenüber Franco Morbidelli war unangebracht - Aber wie viele Emotionen sind in der heutigen Zeit noch angemessen? wenn mir vor der Übersee-Tournee jemand gesagt hätte, dass Fabio Di Giannantonio aus eigener Kraft ein normales Rennen, also kein Flag-to-Flag-Chaos, gewinnen würde, dann hätte ich wahrscheinlich nur müde darüber gelächelt. Aber schon in Australien war seine Leistung super und jetzt in Katar phantastisch.

Davor kann ich nur meinen Hut ziehen und dem Italiener gratulieren! Man möge sich nur vorstellen, er hätte solche Rennen schon in der ersten Saisonhälfte gezeigt. Dann hätte Gresini womöglich schon vor der Sommerpause die Option auf ihn gezogen und Marc Marquez hätte keine Option B zu Honda gehabt. Stand heute hat Di Giannantonio immer noch keinen Job für das nächste Jahr.Seine Leistungsexplosion ist ein gutes Beispiel dafür, welche Kräfte man freisetzen kann, wenn man nichts mehr zu verlieren hat und mit der Einstellung"jetzt will man es allen beweisen" zu einem Rennen komm





MST_AlleNews » / 🏆 19. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Aleix Espargaró (Suzuki): Steigerung um 1,786 sec!Für den Aragón-GP stehen den Suzuki-Piloten Aleix Espargaró und Maverick Viñales kleinere Updates für den Motor zur Verfügung. Espargaró konnte sich im Verlauf der Freitagstrainings deutlich verbessern.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Aleix Espargaró (Aprilia): Steigerung am NachmittagAprilia-Werkspiloit Aleix Espargaró erlebte in Spielberg ein problematisches FP1, drang aber am Nachmittag unter die Top-Ten vor.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Aleix Espargaró: Was muss Aprilia von KTM lernen?Während KTM in Brünn den ersten MotoGP-Sieg feierte, hat Aleix Espargaró auf der RS-GP20 vor dem ersten Spielberg-GP noch Aufholbedarf. Der Aprilia-Werksfahrer kann seine Enttäuschung nicht ganz verbergen.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Aleix Espargaró: Wenig Schlaf, trotzdem schnellUnter den Claiming-Rule-Teams dominiert weiter die Power-Electronics-Truppe. Aleix Espargaró nahe an den Top-Ten.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Aleix Espargaró: Rennradrunden mit Superstar RoglicAprilia-Werkspilot Aleix Espargaró hatte nach dem FP2 in Valencia vom Fahren noch nicht genug. Er schwang sich auf sein Orbea-Rennrad – und radelte mit Tour-de-France-Held Primož Roglic um die Piste.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »

Wo geht es für Quartararo und Aleix Espargaró weiter?Fünf von 21 MotoGP-Rennen sind in der laufenden Saison absolviert, im Fahrerlager ist aber längst 2023 und darüber hinaus großes Thema. Fabio Quartararo (Yamaha) gibt sich wortkarg, Aleix Espargaró wartet auf Aprilia.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 87. / 22,68 Weiterlesen »