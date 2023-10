Emotionaler Auftritt der Talente bei den Teamfights

Die letzten Plätze für die Teamfights müssen hart erkämpft werden, und so sorgten die Talente am Freitagabend für hochemotionale Performances. Während die Coaches Bill und Tom Kaulitz (beide 34), ihren Kandidaten in der Probe noch den letzten Schliff verliehen, erinnerten sich die beiden nostalgisch an die Hochzeit von Tom und Franziska (23) und Angela (42) hatten beide in den Blind Auditions überzeugt. Die beiden versuchten sich an dem Klassiker „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef (†76). Bill wollte von seinen Talenten wissen, ob sie verliebt sind und gestand dann: „Läuft bei mir gerade auch nicht.“ Bei seinem Zwillingsbruder läuft es mit Heidi umso besser. Am Tag ihrer Hochzeit war Bill es, der die beiden traute: „Ich habe Tom und Heidi verheiratet. Das war einfach das Allerschönste, was man machen kann, wenn man einen Zwillingsbruder hat.“ Auch Tom dachte grinsend an seinen Hochzeitstag zurück und scherzte: „Wir hatten beide den gleichen schönsten Moment in unserem Leben. Als wären wir Zwillinge.“ Bills Worte hatten am Tag der Promi-Hochzeit anscheinend bei den meisten Gästen für feuchte Augen gesorgt. Stolz berichtete der Sänger: „Ich hatte mir vorgenommen, dass kein Auge trocken bleiben soll. Das habe ich geschafft. Haben alle geheult!“Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Dazu ist gg Weiterlesen:

Bill und Tom Kaulitz im Porträt: Beide wurden schon für die erste Staffel angefragtBill und Tom Kaulitz sind Teil der Jury von Staffel 13 bei 'The Voice of Germany' 2023. Wir stellen Ihnen die beiden Brüder und ihren Werdegang im Porträt vor.

