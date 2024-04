Emotionale Szenen bei „Let's Dance“

In den vergangenen Wochen musste Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) in den sozialen Medien viel Hass einstecken. Sie hätte rausfliegen sollen, heißt es dort unter anderem, wenn sie Show um Show weiterkommt. Dazu jede Woche das harte Jury-Urteil. Auch in der Partnertausch-Woche gab es für ihren Cha Cha Cha mit Vadim Garbuzov nur 14 Punkte und harte Kritik – vor allem von Joachim Llambi. Zu viel für die Weltenbummlerin. Sie konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Detlef Soost hat rührende Worte für Ann-Kathrin Bendixen Jurorin Motsi Mabuse versuchte zwar noch zu trösten, doch so richtig brachen die Dämme erst, nachdem die Kameras weitergezogen waren. In der Lounge bildete sich eine Traube um Bendixen. Promis und Profis versuchten die 24-Jährige wieder aufzubauen. Ein Promi sorgte dabei plötzlich für einen besonders emotionalen Moment abseits der Kameras