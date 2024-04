Emma Watson feiert ihren 34. Geburtstag mit besonderen Fotos auf Instagram

, die ikonische "Hermine Granger"-Darstellerin aus der Harry-Potter-Saga, feiert ihren 34. Geburtstag und lässt auch all ihre Follower:innen auf Instagram daran teilhaben — mit besonderen Fotos . Die 34-Jährige teilt zwei atemberaubende Aufnahmen in Schwarz-Weiß, die nicht nur die Vielschichtigkeit ihrer Schönheit einfangen, sondern auch etwas für sie sehr Seltenes freilegen.Das erste Bild ist eine Nahaufnahme von Emma Watson .

Doch die Überraschung versteckt sich im zweiten Bild. Hier präsentiert sich Emma Watson sinnlich und verträumt, völlig oben ohne! Ein seltener Anblick, bedenkt man, dass die Schauspielerin sich normalerweise in der Öffentlichkeit eher bedeckt hält. Doch in diesem Moment scheint sie sich von jeglicher Zurückhaltung befreit zu haben, und zelebriert, seitlich sitzend und nur in Jeanshose, ihre Freiheit.

In der Kommentarspalte überschlagen sich nicht nur die Glückwünsche für die begnadete Schauspielerin, sondern auch die Komplimente. Ein User hält beim Anblick fest: "Umwerfend", ein anderer ergänzt: "Emma Watson bleibt für immer die schönste Frau der Welt", "Danke, dass du so eine Inspiration bist", schreibt eine weitere Person.

Emma Watson erreichte weltweite Bekanntheit für ihre Rolle als "Hermine Granger" in der Harry-Potter-Filmreihe, welche auf den Büchern von J.K. Rowling basiert.

Emma Watson Geburtstag Fotos Instagram Schwarz-Weiß Vielschichtigkeit Seltenes Nahaufnahme Wassertropfen Reinheit Erneuerung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gala / 🏆 63. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

'Harry Potter'-Autorin Rowling schießt gegen Emma Watson und Daniel RadcliffeJoanne K. Rowling ist bekannt für ihre trans*-feindlichen Tweets. Nun hat sie eine klare Botschaft, die sich auch an die Hauptdarsteller:innen ihrer Filme richtet.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Bruce Willis: Seine Frau Emma zeigt süße Retro-FotosIn einen wahren 'Strudel' alter Aufnahmen ist Emma Heming-Willis am Wochenende geraten: Sie postete einige Bilder und ein Video, mit denen sie sich an die gl...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Marina Marx: Sie teilt 'oben ohne'-Fotos auf InstagramMarina Marx teilt auf Instagram Erinnerungen an einen Mallorca-Urlaub. Ein Bikini-Oberteil hat sie in diesem offenbar nicht gebraucht.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Heidi Klum feiert mit Leni und Lou auf dem Coachella-FestivalHeidi Klum posiert mit Töchtern Lou und Leni für Instagram-Fotos auf dem Coachella-Festival.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Angriff auf Instagram: Tiktok Notes soll Fotos-App werdenTiktok plant eine App zum Teilen von Fotos – sie soll den Zusatz Notes tragen und die bisherigen Tiktok Photo Posts integrieren.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Nach Ehe-Aus: Sie feiert mit Fotos ihres Sohnes Instagram-ComebackEllie Goulding hatte im Februar ihr Ehe-Aus bestätigt und kürzlich ihren Instagram-Account deaktiviert. Doch jetzt feierte sie ihr Comeback.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »