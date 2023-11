Emirates-Präsident Clark verdirbt Airbus die Partystimmung in Dubai

Nach dem Ausscheiden von Akbar Al Baker an der Spitze von Qatar Airways gibt es andere Airlines-Chefs, die Airbus zu Beginn der Luftfahrtmesse in Dubai die Partystimmung verdorben haben. Emirates-Präsident Tim Clark will, dass die Triebwerke von Rolls Royce verlässlicher werden, bevor er den A350-1000 bestellt.Er war stets für eine Überraschung gut.

Akbar Al Baker, bis Beginn des Monats Chef von Qatar Airways, war dafür bekannt, dass er Auslieferungszeremonien oder die Bekanntgabe neuer Bestellungen gerne mal platzen ließ. So sagte er 2011 auf der Dubai Airshow in letzter Minute eine von Airbus anberaumte Pressekonferenz ab, um nur wenige Minuten später Flugzeuge bei dessen US-Rivalen Boeing zu bestellen.Zwar war Airbus-Chef Guillaume Faury damals als Entwicklungschef bei dem inzwischen mit Fiat Chrysler zu Stellantis fusionierten Autobauer PSA tätig, doch so manchem langjährigen Mitarbeiter des Flugzeugbauers dürfte der Beginn der Luftfahrtmesse in Dubai jetzt an Al Baker erinner

:

BOERSEONLİNE: Dubai Airshow: Emirates, Flydubai und andere Fluggesellschaften bestellen Hunderte neue FlugzeugeBei der am Montag gestarteten Dubai Airshow überbieten sich die Golf-Carrier Emirates und Flydubai mit Bestellungen. Auch Turkish Airlines, SunExpress und Air Baltic wollen Hunderte neue Flugzeuge. Abseits der Messe spielt auch China mit. Die Aktien von Airbus und Boeing reagieren erfreut, doch eine bleibt enttäuscht etwas zurück. Noch.

Herkunft: boerseonline | Weiterlesen »

WESERKURİER: Beschäftigte von Airbus Defence and Space demonstrieren für ZukunftssicherheitDie Angestellten haben am Dienstag gefordert, dass die Bundesregierung deutsche und europäische Rüstungsgüter kauft - und nicht aus den USA. Bei der Demo in der Airport-Stadt gab es auch kritische Beobachter.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

BOERSENZEİTUNG: Thomas Toepfer, der neue Finanzchef von AirbusThomas Toepfer, der neue Finanzchef von Airbus , hat seit seinem Amtsantritt so viele Standorte wie möglich besucht, um sich einen Überblick zu verschaffen. Airbus PRESS

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen »

NTVDE: Polens Präsident beauftragt bisherigen Ministerpräsidenten mit RegierungsbildungObwohl die Opposition die Parlamentswahl in Polen gewonnen hat, entscheidet der Präsident: Der bisherige Ministerpräsident soll die neue Regierung bilden. Das Vorhaben ist zwar zum Scheitern verurteilt. Doch der Abschied der PiS von der Macht lässt sich so noch hinauszögern.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Macron nur "in Gedanken" beim Marsch gegen Antisemitismus dabeiDer französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag bei einer Zeremonie am Arc de Triomphe im Rahmen der Gedenkfeierlichkeiten zum 105. Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November 1918, der den Ersten Weltkrieg beendete. Beim Marsch gegen Antisemitismus fehlte der Präsident hingegen.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Erste A321 Neo an Ita Airways übergebenAm Airbus -Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die erste von neun bestellten A321 Neo jetzt an die italienische Fluggesellschaft übergeben.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »