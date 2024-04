EM-Pokal-Tour macht Halt in Köln

Der EM-Pokal tourt durch Deutschland und macht auch Station in Köln . An mehreren Orten in Köln wird es am Freitag (5. April 2024) und Samstag (6. April) die Möglichkeit geben, den echten „Coupe Henri Delaunay“ aus nächster Nähe zu bestaunen. Selfie mit EM-Pokal auch in der Köln er Innenstadt möglich. Natürlich ist der Pokal ein beliebtes Selfie -Objekt und spontan wird er auch auf dem Alter Markt zu sehen sein. Ursprünglich war das im Rahmen der „ Trophy Tour “ nicht geplant.

Nun hat man sich aber doch entschieden, den EM-Pokal auch in der Kölner Innenstadt aufzustellen, das teilte die Stadt Köln am Freitagmorgen mit. Fotos ja, Anfassen ist nicht erlaubt. Der Pokal befindet sich aus Sicherheitsgründen zudem unter einer Plexiglas-Kuppel. Auf dem Alter Markt ist der Pokal am Samstag (6. April 2024) zu sehen. Allerdings beträgt das Zeitfenster nur 90 Minuten. Kölner und Kölnerinnen haben von 13.30 Uhr bis 15 Uhr Gelegenheit, ein Selfie mit der legendären Trophäe zu machen

