EM-Pokal macht Station in Frankfurt

Der EM-Pokal macht Station in Deutschlands Fußball -Business-Hauptstadt. Von Turnierstimmung ist noch nichts zu spüren. Dabei wäre den Fans ein unbeschwerter Fußball sommer zu wünschen.Von Lutz Knappmann Von einem Ansturm zu sprechen, wäre eine milde Übertreibung. Zwei Dutzend Passanten stehen im Frankfurt er Hauptbahnhof Schlange, um sich mit dem Pokal der Fußball - Europameisterschaft 2024 fotografieren zu lassen.

Mitte Juni beginnt hierzulande Europas wichtigstes Fußballturnier – und die Uefa hat die versilberte Original-Trophäe auf Werbetour durchs Gastgeberland geschickt. Schließlich könnten die Menschen allmählich mal in Meisterschaftsstimmung kommen. Diese Woche hat der europäische Wanderpokal in der deutschen Fußball-Funktionärshauptstadt Frankfurt, dem Sitz der beiden wichtigsten deutschen Fußballorganisationen, DFB und DFL, Station gemach

EM-Pokal Frankfurt Fußball Europameisterschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



boersenzeitung / 🏆 76. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

– Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen heute live im TVDie Halbfinal-Partien im Frauen-DFB-Pokal stehen an. Am Sonntag trifft der FC Bayern auf Eintracht Frankfurt.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Kommentar: Der DFB-Pokal ist und bleibt der beste Wettbewerb!Der FC Saarbrücken wirft Borussia Mönchengladbach in letzter Sekunde aus dem DFB-Pokal! Nach dem 2:1-Triumph stehen die Saarländer im Halbfinale. So reagiert das Netz auf den sensationellen Pokalabend.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Der Mann, der eine Stadt vom Finale träumen lässtFortuna Düsseldorf hat im Halbfinale des DFB-Pokals die höchstmögliche Hürde vor sich - den Tabellenführer der Bundesliga aus Leverkusen. Doch ein Mann verkörpert den letzten Funken Hoffnung wie kein anderer. Vorhang auf für Christos Tzolis.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

frauenfussball-dfb-pokal-carl-zeiss-jena-fc-bayern-frauen-fcb-frauen stehen im Pokal-HalbfinaleDie Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Münchnerinnen wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen bei Zweitligist Carl Zeiss Jena mit 3:0 (3:0).

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »