EM 2024: Das offizielle Maskottchen heißt Albärt

Auch bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird es wieder ein offizielles Turnier- Maskottchen geben. Wie sieht es aus, wie heißt es und was sollte man sonst über den knuffigen Begleiter zum Fußball-Turnier wissen? Das EM- Maskottchen 2024 trägt den Namen „ Albärt “. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich um einen Bären, genauer um einen Teddybär en. Der Teddybär wurde nicht grundlos gewählt.

Stattdessen greift die Wahl auf das Ausrichterland Deutschland zurück, als Richard Steiff Anfang des 20. Jahrhunderts den ersten Plüschbären erfunden haben soll. Anders als das „Goleo“, das Maskottchen zum letzten großen Fußballturnier in Deutschland bei der WM 2006 hat Albärt keinen Begleiter in Form von „Pille“, dafür aber eine Hose. Warum heißt das EM-Maskottchen „Albärt“? Der Name setzte sich in einer Publikumsabstimmung durch, die die UEFA im Jahr 2023 durchgeführt hat. Als weitere Optionen standen „Bärnardo“, „Bärnheart“ und „Herzi von Bär“ zur Auswah

EM 2024 Maskottchen Albärt Deutschland Teddybär

