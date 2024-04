Elternvertretungen in Völklingen fordern bessere Zustände in Kindergärten

Die Elternvertretungen der städtischen KiTas in Völklingen haben sich mit einem Brandbrief an die Verwaltung gewandt. Die Zustände in Völklinger Kindergärten seien – insbesondere was den Personalmangel betrifft – so nicht mehr hinnehmbar.Bundesweit sind Kita-Plätze Mangelware und auch Personal ist nur schwer zu finden. In Völklingen haben sich jetzt Elternvertretungen mit einem Brandbrief an die Verwaltung gewandt.

Zu den im Brandbrief angesprochenen Kritikpunkten erklärte sie: Schon jetzt werde versucht, freie Stellen schneller zu besetzen, etwa mit Dauerausschreibungen, Besuchen von Jobmessen und der Ausweitung der Ausschreibungen auch auf andere Bewerbergruppen wie etwa Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Kinderkrankenschwestern und Personen mit ähnlichen Berufsabschlüssen.

Dass der Brandbrief sogar so weit geht, die grundlegende Eignung der Verantwortlichen anzuzweifeln, weist Blatt komplett zurück. Die städtischen Mitarbeiter hätten sowohl die Eignung als auch die Befähigung, ihre Tätigkeit gesetzeskonform auszuüben, so Blatt. Des Weiteren sei bereits im April 2022 eine pädagogische Gesamtleitung eingestellt worden, um die Weiterentwicklung der KiTa-Situation zu begleiten.

Ob die Personalsituation unter einem anderen Träger als der Stadt besser laufen könnte, wird sich bald in der Realität prüfen lassen. Die von der Stadt Völklingen geplante KiTa am Nordring soll von einem freien Träger betrieben werden, der sich dann auch um die Personalbeschaffung kümmert.Als Reaktion auf den Brandbrief meldeten sich auch die CDU Völklingen und die Stadtratsfraktion Wir Bürger Völklingen bei unserer Zeitung.

Stephan Tautz, Vorsitzender von Wir Bürger Völklingen, übt eine ähnliche Kritik. „Seit mehr als fünf Jahren werden städtische Kindergärten am Uttersberg und der nördlichen Innenstadt geplant,“ bis heute gebe es noch nicht einmal den erwarteten Spatenstich, „ich behaupte, hätte man die städtischen Projekte an private Unternehmen gegeben, wäre die Fertigstellung beschleunigt“, so Tautz in einer E-Mail.

Elternvertretungen Völklingen Kindergärten Brandbrief Zustände Personalmangel

