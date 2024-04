Eltern sollen ihre Tochter heimtückisch getötet haben

„Sie waren von Hass getrieben“, sagt die StaatsanwältinEs ist eine schockierende Anklage . Die eigenen Eltern sollen ihre kleine Tochter Leah (3) heimtückisch, grausam und aus niederen Beweggründen getötet haben. Seit Donnerstag sitzen die Eltern Sascha (40) und Maja Sabeth W. (40) wegen gemeinschaftlichen Mord es vor dem Landgericht Dortmund.) gesperrt und mit Klebeband an einen Stuhl gefesselt haben.

Zwischendurch wurde das hilflose Kind auch immer wieder geknebelt, erlitt laut Anklage dadurch mehrere Erstickungsanfälle. Am letzten verstarb sie qualvoll. Und einsam.Staatsanwältin Jill McCuller beschreibt das unfassbare Motiv in ihrer Anklage: „Sie waren vom Hass getrieben und dem Gefühl, Ruhe vor der ihnen lästigen Leah haben zu wollen. So machten sie die pseudoerzieherischen Maßnahmen zum Gegenstand ihrer.“ Das Kind sei heimtückisch in eine Falle gelockt worden, sie habe keinen Angriff von ihrer Familie erwarten können. „Das nutzten die Eltern bewusst au

Eltern Tochter Mord Anklage Hass

