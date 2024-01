Eltern kaufen Sohn »neuen« Gaming-PC für 1.200 Euro, merken aber nicht, dass die verbaute Hardware schon 12 Jahre alt ist

Ein neuer Gaming-PC ist so gut wie immer Anlass zu Freude. Endlich gibt es deutlich mehr Bilder pro Sekunde in den Lieblingsspielen. Eine befreundete Familie habe demnach ihrem Sohn im vergangenen Jahr 2023 online einen Gaming-PC für 1.000 britische Pfund gekauft – das sind umgerechnet rund 1.200 Euro (1.165 Euro, um genau zu sein). Dabei scheinen sie (bis heute) nicht bemerkt zu haben, dass die verbaute Hardware schon etliche Jahre auf dem Buckel hat und sie daher viel zu viel bezahlt haben.

Grundsätzlich gilt für viele Geschichten aus Reddit, dass sie sich nicht auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüfen lassen. In diesem Fall ist das nicht anders. Dennoch halten wir den Beitrag für berichtenswert, denn das Beispiel zeigt, wie schnell mangelndes Fachwissen und fehlende Recherche zu einem Fehlkauf führen können - sofern die Eltern nicht arglistig getäuscht wurden





GameStar_de » / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamm: Löcher im Damm entdeckt - 200 Einsatzkräfte im EinsatzHochwasser-Lage in Deutschland! In Thüringen musste ein ganzer Ort evakuiert werden. In Franken ist eine Gemeinde von der Außenwelt abgeschnitten. Der DWD warnt vor Sturmfluten an der Weser und der Nordsee. Lesen Sie alles Wichtige im Wetter-Ticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

25 Jahre Euro: So steht es um das Projekt 'digitaler Euro' der EZBDie Europäische Zentralbank sieht sich im Zahlungsverkehr mit der Digitalisierung konfrontiert. 2021 hat sie das Projekt 'digitaler Euro' gestartet. Nach zwei Jahren Untersuchungsphase steckt die EZB nun in der Vorbereitungsphase - was jedoch noch nicht bedeutet, dass der digitale Euro auch tatsächlich kommen wird.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Herzogin Sophie: Das sagen Royal-Fans zum Auftritt von Sohn James in SandringhamMarie Ducruet teilt Impressionen ihrer Geburtstagsparty +++ Peter Phillips fehlte beim Spaziergang in Sandringham.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Neue PlayStation Pulse Explore Earbuds für GamingDie PlayStation Pulse Explore Earbuds sind für PlayStation 5 und PC gedacht und versprechen viel. Doch können sie im Praxistest überzeugen und sind sie den Preis wert?

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »

Meine Schreibtischtransformation: Ein ordentliches Homeoffice und Gaming-SetupSeit 2018 spiele ich wieder regelmäßig am Computer. Innerhalb von nur zwei Jahren habe ich 2020 und 21 das Polster eines billigen Bürostuhls dadurch regelrecht zersessen – durch Pandemie und Lockdown vielleicht etwas schneller als üblich. Trotzdem ging mir der Stuhl auf den Zeiger und besonders auf den Rücken. Nach meinem Umzug stand also fest: Ich brauche ein ordentliches Homeoffice und Gaming-Setup. Mit diesem Artikel möchte ich euch bei meiner Schreibtischtransformation mitnehmen und meine Erfahrungen berichten.Lorenz mag seine Arbeit am Schreibtisch und liebt PC-Gaming, aber eine Woche ohne handwerkliches Engagement ist ihm doch zu langweilig. Dabei bastelt und schraubt er längst nicht nur an Gaming-PCs, sondern modernisiert bei sich gleich ein ganzes Stockwerk auf eigene Faust. In diesem Zuge knüpft er sich auch sein Homeoffice vor, sorgt für mehr Ergonomie und lebt auch seinen liebsten Tick so richtig aus: Kabelmanagement

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Schnäppchenjäger ergattert günstigen Prozessor für Gaming-PCEin Vater hat für den Gaming-PC seines Sohnes einen günstigen Ryzen 7 Prozessor ergattert.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »