Elon Musk verwirft möglichen Börsengang von Starlink

Elon Musk hat offenbar die Möglichkeit verworfen, dass SpaceX sein Satelliteninternetunternehmen Starlink im nächsten Jahr ausgliedern und an die Börse bringen wird. Die Gerüchteküche brodelt aber weiter.Gerüchte über einen möglichen Börsengang von Starlink halten weiter an.berichtete diese Woche, dass Starlink bereits Ende 2024 per IPO ausgegliedert werden könnte, um von der starken Nachfrage nach Kommunikation über den Weltraum zu profitieren.

Um sich darauf vorzubereiten, habe SpaceX die Vermögenswerte der Satelliteneinheit in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft verlagert, die schließlich im Rahmen des Börsengangs ausgegliedert würde, sagte eine der Personen, die nicht genannt werden wollte. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen und es sei möglich, dass SpaceX die Einheit behalte. Der Börsengang könnte sich auch bis 2025 verzögern, so die Personen weiter. Bereits am Mittwoch dementierte SpaceX-CEO Elon Musk dies und antwortete auf einen Tweet zu diesem Bericht mit"falsch





