Elon Musk und die Plattform für Rechtsradikale

Im Januar und Februar sind in Deutschland Millionen Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsradikalismus und Rassismus zu protestieren. Sie haben demonstriert, weil bei einemEiner der Protagonisten dieses Treffens war der Rechtsextremist Martin Sellner, der als Anführer der Identitären Bewegung gilt. Diesen Martin Sellner hat Musks Plattform Xfragt Musk „Ist das legal?“worden, weil sie Hass und Rassismus verbreiten.

Der drittreichste Mann der Welt möchte ihnen offenbar wieder eine Plattform geben. Ein Sprachrohr, eine Verstärkung – mit der ehemals wichtigsten Debatten- und Nachrichtenplattform der Welt.So etwas muss Konsequenzen haben: Wir können hier nicht Riesendemos gegen Rechtsradikale machen, zu denen alle demokratischen Parteien Zustimmung signalisieren – und am Ende wird ein Elon Musk, weil er ein superreicher Unternehmer ist, wieder hofiert wie eh und je. So wie am 13. März durch den Stolzes Selfie mit Musk am 1

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



netzpolitik_org / 🏆 56. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schluss mit den Selfies: Wer Musk hofiert, hofiert RechtsradikaleElon Musk gibt auf X/Twitter Rechtsradikalen aller Art eine Plattform - zuletzt Martin Sellner und der Identitären Bewegung. Musk taugt deswegen nicht mehr für Selfies und als Posterboy für Politiker:innen, die ihre wirtschaftliche Tatkraft zeigen wollen. Ein Kommentar.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Klage von X abgewiesen: Elon Musk ist vor Gericht erfolglos gegen HassredeforscherSan Francisco - Mit einer Klage wollte Elon Musk gegen eine Organisation vorgehen, die zu Hassrede auf der Plattform X forscht. Ein Gericht in Kalifornien hat die Klage nun abgewiesen. Der Grund: Mit der Klage wolle X die Organisation für ihre Kritik bestrafen.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Rückschlag für Elon Musk: US-Gericht weist Klage von X gegen Hassrede-Forscher abDer Eigentümer von X inszeniert sich als Verfechter freier Rede, geht aber immer wieder gegen Kritiker vor. Ein Gericht in Kalifornien entschied nun, dass Elon Musk eine Organisation unzulässig verklagt hat.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Tesla mit 9-Tonnen-Kopf geschrottet: Dramatisches Zeichen gegen „Kapitalisten“ Elon MuskGIGA-Redakteur, Experte für E‑Autos, Mobilität und Verbraucher-Themen

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Elon Musk gegen OpenAI: Experten zweifeln an Motiven und Grundlage für die KlageExpert:innen zweifeln an den Erfolgsaussichten der Klage, die Elon Musk gegen OpenAI eingereicht hat. Ein zentraler Anklagepunkt könnte sich schnell in Luft auflösen - von den zweifelhaften Motiven des

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Werkschef gegen Tarifvertrag: Elon Musk spricht in Grünheide vom 'Angriff von Ökoterroristen'Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks macht sich Musk nun persönlich ein Bild von der Lage. Bei seiner Ankunft in Brandenburg wird er von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bejubelt. Diese dürften sich von ihrem Chef auch ein Bekenntnis zum Standort erhoffen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »