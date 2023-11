Elon Musk bringt mit Grok einen eigenen Chatbot an den Start

Seit OpenAI im November 2022 ChatGPT vorgestellt hat, haben sich künstliche Intelligenzen (KI) zu einem absoluten Trend-Thema entwickelt, an dem nun zahlreiche Akteure teilhaben wollen. Elon Musk etwa hatte sich Ende März 2023 zwar zusammen mit zahlreichen anderen hochrangigen Tech-Experten wie beispielsweise Apple-Mitbegründer Steve Wozniak noch für eine sechsmonatige Denkpause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzen ausgesprochen.

Diese Zeit solle genutzt werden, um Sicherheitsstandards für die Entwicklung dieser recht neuen Technologie festzulegen und mögliche Schäden durch die riskantesten KI-Technologien abzuwenden. Tatsächlich hat er die Zeit aber genutzt, um die Entwicklung seines eigenen Chatbots voranzutreiben, denn nahezu zeitgleich gründete er das KI-Start-up X.AI. Anfang November hat X.AI nun seinen Chatbot namens Grok gestartet





