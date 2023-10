Elon macht ernst: Einige Funktionen gibt es jetzt nur noch gegen Geld in seinem Abo-Modell. (Foto von Julian Christ auf Unsplash)

Twitter machte in den letzten Monaten eine ziemlich holprige Entwicklung durch. Nach einem juristischen Tauziehen übernahm Elon Musk vor genau einem Jahr 2022 die Firma und entließ erst einmal einen Großteil der Belegschaft.Um die hohen Verluste durch Werbekunden zu kompensieren, will Musk jetzt eine alternative Geldquelle etablieren. Sein neuester Geniestreich:Im Basis-Modell bekommt ihr also keinen Verifikationshaken und keine werbefreie Umgebung.

Standard kostet euch nach wie vor 8 Euro im Monat oder 84 Euro im Jahr. Die restlichen Features des Premium+ decken sich mit dem Standard-Premium-Modell. Hier bekommen Content-Creator beispielsweise einige Boni:Gestalterabonnements (monatlicher Anteil von X Einnahmen deiner Follower) headtopics.com

Außerdem gibt es einige Zusatzfeatures. Damit ist es zum Beispiel möglich, eure Reichweite besser zu entschlüsseln und euch Informationen über eure Nutzer abzuleiten (Analytics):In allen drei Modellen könnt ihr euer X-»Erlebnis« mit Funktionen wie dem Ausblenden von Gefällt-mir-Markierungen, Häkchen oder Abonnements anpassen. Das sind aber nur kosmetische Änderungen.X stieg unter Musk Mitte des Jahres aus dem EU-Pakt gegen Desinformation aus.

Musks Umgang mit Falsch- oder Hassnachrichten wurde kürzlich auch der deutschen Antidiskriminierungsstelle (ADS) zu viel, die daraufhin ihren Posten räumte und Twitter medienwirksam verließ:Was haltet ihr vom neuen Abo-Modell von X/Twitter? Werdet ihr für die Basisfunktionen bezahlen oder sogar das Premium-Modell nutzen? Findet ihr den Preis von 168 Euro pro Jahr für 2 neue Funktionen zusätzlich zum Standard-Premium angemessen? Kann Musk damit X finanziell retten?... headtopics.com

