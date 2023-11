Eli Tomac (Kawasaki) ist MEC-Millionär

wirkte keinesfalls wie ein Motocross-Rentner und beendete den Abend mit den Rängen 12, 11 und 13 am Ende auf​Der Ausschluss von Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari) nach dem USA-GP hat viel Unmut erzeugt. Die FIA hatte keine andere Wahl als die Disqualifikation, aber es muss sich etwas ändern.

SPEEDWEEKMAG: Sandro Cortese (13./Kawasaki): «Eine Sekunde fehlt»Nur eine Woche vor dem Phillip-Island-Test unterschrieb Sandro Cortese bei Pedercini für die Superbike-WM 2020. Der Kawasaki-Pilot klagt über Probleme mit gebrauchten Reifen.

SPEEDWEEKMAG: Kawasaki-Ass Alex Lowes sorgt für die schnellste Zeit beim Test in AragonAlex Lowes von Kawasaki hat am Dienstag die schnellste Zeit vor der Mittagspause beim Test in Aragon erzielt. MotoGP-Testfahrer Dani Pedrosa war vorübergehend schneller als Lowes.

SPEEDWEEKMAG: Kawasaki Deutschland verpflichtet drei zusätzliche Piloten für IDM SupersportKawasaki Deutschland, das Team von Emil Weber und die Fahrer Luca de Vleeschauwer (B) und Micky Winkler (GER) für die IDM Supersport 600, sowie Jorke Erwig (GER) für die IDM Supersport 300 haben sich auf die Verpflichtung von drei zusätzlichen Piloten geeinigt. De Vleeschauer und Winkler werden Rookies in der 600er-Klasse sein und mit der Kawasaki ZX-6R antreten.

SPEEDWEEKMAG: Olivier Jacque hilft KawasakiAkira Yanagawa drehte in Autopolis die letzten Jahre viele Runden als Kawasaki-Testfahrer. Diese Woche bekommt er Unterstützung von Olivier Jacque.

SPEEDWEEKMAG: Kawasaki: Zusätzlicher Test für Alex Lowes in JerezZwei Wintertests hatte Alex Lowes wegen einer Schulterverletzung in Folge eines Trainingsunfalls verpasst. Nun legt das Kawasaki-Werksteam für den Engländer einen zusätzlichen Test ein.

SPEEDWEEKMAG: Hattrick für SRC Kawasaki beim Bol d‘OrNach Problemen im Training und einem frühen Sturz von Gregory Leblanc schaffte das Team SRC Kawasaki das schier Unmögliche und holte sich zum dritten Mal in Serie den Sieg beim Bol d’Or.

