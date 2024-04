Elf Personen in Rheinland-Pfalz wegen Cannabis-Teillegalisierung entlassen

Im Rahmen der Cannabis -Teillegalisierung sind bislang in Rheinland-Pfalz elf Personen aus dem Strafvollzug entlassen worden. Die Entlassungen seien im Fall von noch nicht vollständig vollstreckten Strafen für Handlungen erfolgt, die seit dem 1. April nicht mehr strafbar seien, teilte das Justizministerium in Mainz mit. Zuvor hatte die 'Rhein-Zeitung' darüber berichtet.

Der Großteil der Entlassungen sei schon in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit einer Feiertagsamnestie zu Ostern erfolgt, ein Häftling sei am 1. April freigekommen, zwei weitere am Dienstag (Stand: Nachmittag des 4. April). Insgesamt müssen in Rheinland-Pfalz wegen des Cannabis-Gesetzes rund 9800 Strafakten geprüft werden, wegen der in dem Gesetz vorgesehenen Amnestieregelung für Altfälle

Cannabis Rheinland-Pfalz Strafvollzug Entlassungen Justizministerium

