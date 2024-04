Elf Bernhardiner-Welpen in der Schweiz geboren

In Martigny im Schweiz er Kanton Wallis haben im März elf kleine Bernhardiner - Welpen das Licht der Welt erblickt. Ein „großer Hundewurf“, wie die Zucht bestätigt. Im Barryland, der weltweit ältesten Bernhardiner - Zucht , sind am 25. März 2024 elf „bezaubernde“ Bernhardiner - Welpen geboren worden – darunter vier Rüden und sieben Hündinnen. Das teilte die Fondation Barry jetzt auf ihrem-Kanal @fondationbarry mit. Die Eltern hören auf die Namen Haïka und Zeus.

Für die dreijährige Haïka sei es der erste Wurf gewesen. Die Fondation hofft, dass die frischgebackene -Mama ihr fröhliches und freundliches Wesen „an ihre Kleinen weitervererbt hat.“ Unter dem Post gratulieren zahlreiche Hundeliebhaber. Während die Wurfgröße von Bernhardinern zwischen sechs und zehn Welpen liegt, wie Dr. Christian Kubb aufinformiert, hat Haïka mit ihren elf Babys eine Glanzleistung vollbrach

Bernhardiner Welpen Schweiz Martigny Zucht Fondation Barry

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tzmuenchen / 🏆 41. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Älteste Zucht: Bernhardiner-Mama bringt elf Welpen auf die WeltSo niedlich Hunde auch sein können, manche zeigen ihre Zuneigung, indem sie dich mit ihrem Sabber bedecken. Es ist sogar erwiesen, dass einige Rassen mehr sabbern als andere. Die meisten Hunde sabbern, weil sie Futter gesehen oder einen interessanten Geruch wahrgenommen haben. Bei einigen Hunderassen geschieht dies jedoch auf natürliche Weise.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Sächsische Schweiz : Kind stundenlang in Sächsischer Schweiz verschwundenKurort Rathen - Ein kleiner Junge ist am Ostersonntag bei einem Familienausflug in der Sächsischen Schweiz plötzlich verschwunden. Der Fünfjährige wurde

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Riesiges Hunde-Baby – Bernhardiner-Welpe überrascht TikTok-UserDie Wahl zwischen Hund und Katze als Haustier beeinflusst nicht nur unseren Alltag, sondern prägt auch unsere Persönlichkeit – Studien zeigen, dass Hundebesitzer tendenziell extrovertierter und sozialer sind, während Katzenliebhaber eher introvertiert und unabhängig agieren.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Mann rettet Welpen das Leben: TikTok-Video rührt zu TränenSkript: Ein niedlicher Bernedoodle-Welpe kann gar nicht genug Bussis von seiner Menschenmama bekommen. In einem Video auf Instagram zeigt die Züchterin Courtney Bollwinkel, wie sie den kleinen Rocky liebevoll badet.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Mann rettet Welpen das Leben: TikTok-Video rührt zu TränenSkript: Ein niedlicher Bernedoodle-Welpe kann gar nicht genug Bussis von seiner Menschenmama bekommen. In einem Video auf Instagram zeigt die Züchterin Courtney Bollwinkel, wie sie den kleinen Rocky liebevoll badet.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

TikToker rettet Welpen mit ReanimationEin TikToker rettet einen Welpen mit Reanimation, während die Hundemama bangend daneben sitzt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »