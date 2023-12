Elektronische Patientenakte soll Verbreitungsschub erhalten

Zu einem späteren Zeitpunkt könnten auch Röntgenbilder in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden. Versicherte müssten dann keine Datenträger auf DVD mehr von der einen Praxis zur anderen tragen. (imago / Westend61 / imago stock&people) Zwar gibt es die elektronische Patientenakte (ePA) seit fast drei Jahren, allerdings wird das Angebot bislang wenig genutzt: von nur etwa einem Prozent der Versicherten. Durch ein Gesetz, das der Bundestag am 14.12.

2023 beschlossen hat, will die Ampel-Koalition der ePA einen deutlichen Verbreitungsschub bescheren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Frühjahr 2023 angekündigt, dass bis Ende 2025 ungefähr 80 Prozent der gesetzlich Versicherten die elektronische Patientenakte nutzen sollen.Bei der elektronischen Patientenakte handelt es sich um einen persönlichen Datenspeicher, der Patientinnen und Patienten ein Leben lang bei allen Arztbesuchen begleite





