Elektronische Patientenakte für gesetzlich Versicherte in Sachsen

Bis Mitte Januar 2025 soll für alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte mit gespeicherten Gesundheit sdaten eingerichtet sein. Die Nutzung des Angebots aber ist freiwillig. Dresden/Leipzig (dpa/sn) - Gesetzlich Versicherte in Sachsen sind gegenüber der elektronischen Patientenakte (ePA) noch eher verhalten. Mitte Januar 2025 sollen Millionen Patienten wichtige Gesundheit sdaten wie Befunde und Laborwerte bald standardmäßig so einer persönlichen digitalen Sammlung parat haben.

Der Bundesrat hatte Anfang Februar das entsprechende, vom Bundestag beschlossene Gesetz passieren lassen. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sollen alle gesetzlich Versicherten Anfang 2025 E-Patientenakten bekommen - außer man lehnt es für sich aktiv ab. Vorankommen soll auch die Forschung mithilfe von Gesundheitsdaten. Das Gesetz regelt außerdem den schon anziehenden Masseneinsatz elektronischer Rezept

Elektronische Patientenakte Gesundheitsdaten Sachsen Gesetz Forschung

eHealth: Warum die 'elektronische Patientenakte für alle' mit Abstrichen kommtFür die ePA ist ein schrittweiser Ausbau geplant – nach GesundheitsID, E-Rezept und Co. folgen 2025 Labordaten, E-Arztbrief und elektronische Medikationsliste.

