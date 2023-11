Wer mit offenen Augen durch deutsche Straßen geht, findet elektronische Parkscheiben immer öfter unter Windschutzscheiben. Der Siegeszug kommt nicht von ungefähr: die digitalen Helfer sind praktisch und mittlerweile für wenig Geld zu haben. Doch im Umgang mit elektronischen Parkscheiben gibt es einige Fallstricke, auf die Autofahrer laut ADAC achten sollten

. Elektronische Parkscheibe: ADAC warnt vor Knöllchen-Gefahr auf Privatparkplätzen Nicht jede elektronische Parkscheibe ist in Deutschland auch zulässig. Wichtig ist, dass sie einen elektronischen Bewegungsmelder besitzt, der sich beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch auf den Anfang der Parkzeit einstellt. Die Zeit darf nicht weiterlaufen. Denn wenn sie veränderbar ist, so ADAC-Jurist Alexander Sievers, ist dieses Modell nicht zulässig und damit verboten (Quelle: ADAC auf YouTube). Zudem muss auf der Parkscheibe das Verkehrszeichen 314 (weißes P auf blauem Hintergrund) abgebildet und der Begriff „Ankunftszeit“ deutlich zu lesen sein. Ebenso verpflichtend ist eine 24-Stunden-Zeitangabe mit einer Schrifthöhe von mindestens zwei Zentimetern. Erfüllt die Parkscheibe diese Voraussetzungen und ist gut im Fahrzeuginneren sichtbar (allerdings ohne die Sicht des Fahrers zu verdecken), ist sie im öffentlichen deutschen Straßenverkehr erlaubt – und genau hier steckt der Teufel im Detail. Auf Privatparkplätzen wie etwa bei Supermärkten gilt das nich

:

