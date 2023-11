Elektrobusse kommen in den Landkreis Saarlouis

Schon in wenigen Monaten rollen die ersten batteriebetriebenen Busse durch den Landkreis Saarlouis. Sie sparen tausende Tonnen CO2 ein, kosten aber auch doppelt so viel wie klassische Dieselbusse. Werden deshalb nun die Ticketpreise erhöht? Die Kreisverkehrsbetriebe geben Auskunft.Dieselbusse wie dieser am Saarlouiser Busbahnhof gehören bald zum alten Eisen.

Die ersten 20 E-Busse für den Landkreis sind auf dem Weg und sollen in den kommenden Jahren die Verbrennermodelle Stück für Stück ersetzen. Der Kreis Saarlouis kommt der Zukunft ein Stück näher: Die Kreisverkehrsbetriebe (KVS), die für den ÖPNV in der Region zuständig sind, starten den Umstieg vom Verbrennerbus zum Elektromotor. Wie KVS-Geschäftsführer Andreas Michel und Betriebsleiter Dirk Joris im SZ-Gespräch erklären, sollen die ersten sieben E-Busse schon im Februar 2024 in Saarlouis ankommen. Insgesamt seien bis 2025 bereits 20 komplett batteriebetriebene Busse bestellt, die dann Menschen CO-frei durch die Region befördern sollen





szaktuell » / 🏆 61. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall im Landkreis SaarlouisBei einem Unfall im Landkreis Saarlouis wurden sechs Menschen verletzt. Ein 18-jähriger Fahrer übersah das von links kommende Auto eines 23-jährigen Mannes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher und der 16-jährige Beifahrer des anderen Wagens wurden schwer verletzt, die anderen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Landkreis Sigmaringen: Unfall im Landkreis Sigmaringen mit sieben VerletztenInzigkofen (lsw) - Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Autos sind im Landkreis Sigmaringen zwei Menschen schwer und fünf leicht verletzt worden. Eine

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Jetzt schon jeck: Wo es schon dieses Wochenende Karnevalsfeiern gibtZwei Karnevalisten in bunten Kostümen beim Karneval in Köln

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Jetzt schon von Black Friday Angeboten profitieren: Bei diesen Shops schon jetzt hohe Rabatte im Sale |Black Friday ist wohl der wichtigste Einkaufstag des Jahres. Entdecke hier, wo du schon jetzt erste Black Friday Angebote mit hohen Rabatten bekommst oder wo es stark reduzierte Deals schon vor der Black Week gibt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Jetzt schon von Black Friday Angeboten profitieren: Bei diesen Shops schon jetzt hohe Rabatte im Sale |Black Friday ist wohl der wichtigste Einkaufstag des Jahres. Entdecke hier, wo du schon jetzt erste Black Friday Angebote mit hohen Rabatten bekommst oder wo es stark reduzierte Deals schon vor der Black Week gibt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Jetzt schon von Black Friday Angeboten profitieren: Bei diesen Shops schon jetzt hohe Rabatte im Sale |Black Friday ist wohl der wichtigste Einkaufstag des Jahres. Entdecke hier, wo du schon jetzt erste Black Friday Angebote mit hohen Rabatten bekommst oder wo es stark reduzierte Deals schon vor der Black Week gibt.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »