Elektroautos in Norwegen: Verteilung nach Haushalten ungleich

Der Umstieg auf Elektroautos vollzieht sich nirgendwo so schnell wie in Norwegen . In den ersten Monaten dieses Jahres waren neun von zehn neu zugelassenen Autos in dem Land reine Stromer. Schon Ende dieses Jahres könnten laut Analysen mehr E-Autos auf norwegischen Straßen fahren als Benziner. Eine Studie zeigt nun, dass die Elektroautos in der norwegischen Bevölkerung noch sehr ungleich verteilt sind.

Mehr als die Hälfte der Haushalte mit batteriebetriebenen Fahrzeugen besaß drei oder mehr solcher Fahrzeuge. Das deute darauf hin, dass sich der Besitz der E-Autos bei Wohlhabenderen konzentriere, Dafür spricht auch, dass E-Autos erst seit einigen Jahren massenhaft auf den Markt gekommen sind und als (teurere) Neuwagen zunächst wohlhabende Käufer ansprechen. Erst nach und nach gelangen sie als Gebrauchtwagen in großer Zahl in ärmere Bevölkerungsschichten. Bei Geringverdienern sind tendenziell ältere Fahrzeuge verbreitet – das sind auch in Norwegen noch überwiegend Verbrenner

Deutsche und chinesische Elektroautos – Vergleich zeigt, wer vorne liegtVolkswagen steht wirtschaftlich gut da in China, doch bei Elektromobilität verliert der Konzern an Boden. Im letzten Jahr verkaufte VW 3,2 Millionen Autos in China, hauptsächlich Verbrenner, aber die Elektrosparte hinkt. Eine Investitionsoffensive soll dies ändern. Die Transformation läuft langsam, aber sie läuft.

Herkunft: WA_online

