Elektroauto-Start-up Fisker plant weitere Modelle nach dem SUV Ocean

Das Elektroauto-Start-up Fisker plant, nach dem Mittelklasse-SUV Ocean weitere Modelle auf den Markt zu bringen. Das Erstlingswerk wird in Österreich von Magna gebaut, für zukünftige Modelle sind weitere Fertigungskooperationen geplant. Fisker steht derzeit mit fünf traditionellen Autofirmen in Verhandlungen für Partnerschaften. Das Unternehmen hofft, in den kommenden Monaten einen Partner auswählen zu können.

:

ECOMENTO_DE: US-Elektroautobauer Fisker senkt Produktionsziele erneut Fisker hat seine Produktionsziele für dieses Jahr erneut gesenkt. Statt der geplanten 20.000 bis 23.000 Fahrzeuge werden nun nur noch 13.000 bis 17.000 erwartet. Das Unternehmen kämpft mit einem Mangel an Technikern und Dienstleistern.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

ELECTRİVENET: Baubeginn von Hyundais reinem Elektroauto-Werk in UlsanDer Hyundai -Konzern hat mit dem Bau seines reinen Elektroauto -Werks in Südkorea begonnen. Die im Mai angekündigte Fabrik im Stammwerk Ulsan wird auf eine Jahreskapazität von 200.000 Elektroauto s ausgelegt, 50.000 mehr als bisher geplant.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Renault-Group-Chef äußert sich zu Elektroauto-Tochter AmpereRenault-Group-Chef Luca de Meo hat sich für den Finanzmarkt ausführlich zu der am 1. November offiziell firmierten Elektroauto -Tochter Ampere geäußert. In der neuen Unternehmenseinheit mit Börsen-Ambitionen bündeln die Franzosen Elektrofahrzeuge und Software. Das soll unter anderem einen vollelektrischen Pkw für unter 20.000 Euro ermöglichen.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

HORİZONT: Günstigere Abo-Modelle mit Werbung gewinnen an FahrtIm Videostreaming-Geschäft gewinnen günstigere Abo- Modelle mit Werbung an Fahrt. Beim Unterhaltungsriesen Disney entschied sich im vergangenen Quartal mehr als die Hälfte der Neukunden dafür. Der Trend könnte die Umverteilung der Werbeausgaben weg vom klassischen linearen Fernsehen beschleunigen und damit die TV-Landschaft umkrempeln.

Herkunft: Horizont | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: ADAC testet erschwingliche Elektroautos unter 30.000 EuroDer ADAC hat die derzeit verfügbaren Elektroauto - Modelle unter 30.000 Euro getestet. Der Renault Twingo E-Tech Electric geht als Sieger hervor, während der Dacia Spring abgewertet wurde.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

HEİSEONLİNE: Web Summit: Start-ups und Künstliche Intelligenz im FokusDie Web Summit, die weltweit größte Internetkonferenz, zieht in diesem Jahr 70.000 Teilnehmer an und bietet über 2600 Start-ups die Gelegenheit, ihre Ideen vorzustellen. Die Stadt Lissabon fördert Start-ups unter anderem durch die sogenannte Unicorn Factory und beherbergt bereits zwölf Unicorns. Dabei handelt es sich Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar, bevor sie an die Börse gehen. Halo soll Patienten mit Locked-In-Syndrom ermöglichen, besser mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Ein bekanntes Beispiel für diese Krankheit ist Stephen Hawking. Durch einen Spezialcomputer konnte er etwa zwei Wörter pro Minute erzeugen. Das Halo-System von Unbabel will mithilfe von KI bis zu 15 Wörter pro Minute erzeugen können. Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im "KI-Update" von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »