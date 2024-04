Elektroauto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf

Das Elektroauto kracht gegen einen Baum und geht direkt in Flammen auf!Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Bissendorf im Kreis Osnabrück ums Leben gekommen. Ersthelfer konnten ein zehn Jahre altes Kind bergen, es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus. „Nach dem Zusammenstoß ist das Fahrzeug in wenigen Sekunden in Vollbrand geraten“ Für die Autofahrerin und einen weiteren Menschen hinten im Auto kam jede Hilfe zu spät.

„Nach dem Zusammenstoß ist das Fahrzeug in wenigen Sekunden in Vollbrand geraten“, so der Sprecher.Lese-Tipp: Horror-Unfall in Wallensen: Viertes Opfer erliegt seinen VerletzungenDie Unfall- und Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Ob die Elektroeigenschaft des Fahrzeugs für den schnellen Brand ursächlich gewesen sein könnte, ist unklar. „Oft brennen E-Fahrzeuge ja auch ab – und die Traktionsbatterie ist noch unbeschädigt“, sagte Prof.

Elektroauto Verkehrsunfall Bissendorf Niedersachsen Vollbrand

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ehepaar stirbt bei Unfall: Auto prallt gegen Baum und geht in Flammen aufWas müssen Sie beachten, wenn Sie den Notruf wählen?

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

E-Auto fährt gegen Baum und geht in Flammen aufErsthelfer zogen ein zehnjähriges Kind aus dem brennenden Auto. Das Fahrzeug war in Bissendorf von der Straße abgekommen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

E-Auto fährt gegen Baum und geht in Flammen aufErsthelfer zogen ein zehnjähriges Kind aus dem brennenden Auto. Das Fahrzeug war in Bissendorf von der Straße abgekommen.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »

Kurz vor München-Ausfahrt: Elektroauto steht auf A8 in FlammenDie Maßnahmen bei einem Notfall haben einen bestimmten Ablauf, den man sich wie die Glieder einer Kette vorstellen kann. Diese Schritte stellen sicher, dass Betroffene möglichst schnell und sicher in ärztliche Behandlung kommen. Die Effizienz der Kette hängt von jedem einzelnen Glied ab. Die Kette darf nicht “abreißen”. Die Schritte sind: 1.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

US-Forscher laden Elektroauto kabellos mit 100 kW bei Effizienz von 96 ProzentEin US-Forscherteam hat ein Elektroauto mit einer Leistung von 100 kW und einem Wirkungsgrad von 96 Prozent drahtlos aufgeladen.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »

Unfall bei Oldenburg: BMW kracht gegen Baum – drei Teenager verletztEin 18-Jähriger hatte im Landkreis Oldenburg auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW verloren und war frontal gegen einen Baum gekracht.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »