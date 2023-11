Elektrifizierter Sportdress mit eigenständigen Akzenten

Der elektrifizierte Sportdress („Sport Trim electrified” – STe) wartet mit eigenständigen Akzenten auf: Das Elektro-SUV fährt auf schwarz glänzenden 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Y-Speichen-Design vor, Kotflügelverbreiterungen und Radhausverkleidungen sind in Wagenfarbe lackiert. Den verblendeten Kühlergrill und das Heck schmückt ein dreidimensionaler STe-Schriftzug. Komplettiert wird der Feinschliff im Innenraum von Teppichmatten mit gesticktem STe-Logo

. Das für 3500 Euro bestellbare STe-Paket wird als Option ab der mittleren Ausstattungslinie Platinum angeboten. Zur Ausstattung des zu Preisen ab 60.990 Euro erhältlichen Solterra Platinum gehören ein Audiosystem von Harman/Kardon, Sitz- und Lenkradheizung, elektrisch einstellbare Vordersitze in Ledernachbildung, eine LED-Ambientebeleuchtung, eine induktive Smartphone-Ladeschale sowie beim Rückwärtsfahren automatisch absenkende Außenspiegel. Die Serienausstattung des Solterra umfasst unter anderem ein 12,3-Zoll-Touchscreen des Cloud-basierten Navigationssystems, ein 7 Zoll großes Digital-Cockpit, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, eine elektrisch öffnende Heckklappe, eine 360-Grad-Panoramakamera und diverse Sicherheitssysteme wie ein Notbremssystem mit Kollisionswarner, eine Verkehrszeichenerkennung, einen adaptiven Fernlicht- sowie ein Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrassisten

:

GAMESTAR_DE: Starfield bekommt endlich das DLSS-Update, auf das die Fans seit Monaten wartenNvidias DLSS-Technologie wurde bislang nicht von Bethesdas Rollenspiel unterstützt. Das wird sich aber mit dem kommenden Update ändern.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

WDRAKTUELL: Das bedeutet das Verbot von Hamas und Samidoun in NRWSamidoun-Mitglieder schwenken große Fahnen, davor ein Polizist

Herkunft: WDRaktuell | Weiterlesen »

NORDBAYERN: Le Petit Wayang: Das hat das neue indonesische Restaurant in Nürnberg zu bietenNürnberg - Das neue Restaurant Le Petit Wayang in Nürnberg bietet eine ungewöhnliche Mischung. Tagsüber französisches Café, abends indonesisches Restaurant. Was Gastro-Liebhaber in dem Neuen Lokal erwartet.

Herkunft: nordbayern | Weiterlesen »

BUNTE: Panik bei 'Das perfekte Dinner': 'Das Fleisch fühlt sich irgendwie wabbelig an'Bei der heutigen 'Das perfekte Dinner'-Gastgeberin kommt deftiges Wildschweinfleisch auf den Tisch, vom Freund selbst geschossen.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Das Schöne und das Biest: Die Philharmoniker und Petrenko suchen Brahms mit der Gegenwart heimDas letzte große Philharmoniker-Konzert vor der dreiwöchigen Asien-Tournee zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Klassik mit der Tagesaktualität verändern kann.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Starbucks Aktie explodiert: Das ist der Grund & das sollten Anleger jetzt tunDie Starbucks Aktie notiert aktuell rund 10 % im Plus. Die heutigen Quartalszahlen stellten den Markt mehr als zufrieden. Denn die beliebte Kaffeehauskette berichtete von einem deutlich stärkeren Wachstum

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »