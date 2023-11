El Ghazi verlässt FSV Mainz 05 nach Streit

Nach erneutem Zwist zwischen El Ghazi und seinem Verein FSV Mainz 05, trennt sich der Klub nun von dem Spieler. Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas befinden sich im Krieg. Am 7. Oktober griffen Terroristen den jüdischen Staat an und töteten in Israel Tausende Menschen. Das Land reagierte mit verheerenden Luftangriffen auf den Gazastreifen, die seitdem ununterbrochen weitergehen.

Im Israel-Update hält euch watson auf dem Laufenden und sagt euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr über den Krieg gegen Israel informiert sein möchtet. Seit Beginn des Krieges in Nahost sind offiziellen Angaben zufolge in Israel mehr als 1400 Menschen getötet und 242 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden, unter ihnen auch mehrere mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten israelischen Soldaten beläuft sich aktuell auf 332. Im Gazastreifen ist die Anzahl der Toten durch israelische Angriffe nach Angaben der Hamas auf mindestens 9000 Menschen gestiegen. mit den watson-Highlights des Tage

:

FN_NACHRİCHTEN: ROUNDUP: Israel beschießt nach Angriffen aus Libanon Hisbollah-ZieleTEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Luftwaffe hat nach Angriffen aus dem Libanon Ziele in dem nördlichen Nachbarland beschossen. Es seien militärische Einrichtungen der libanesischen Schiitenmiliz

FN_NACHRİCHTEN: Israel warnt Hisbollah scharf - Miliz 'spielt mit dem Feuer'TEL AVIV (dpa-AFX) - Angesichts fortwährender Angriffe aus dem nördlichen Nachbarland hat Israel am Samstagabend scharfe Warnungen in Richtung Libanon ausgesprochen. Der israelische Ministerpräsident

RPONLİNE: Israel-Krieg im Live-Blog: Für Erdogan ist Hamas keine Terrororganisation ​Für den türkischen Präsidenten ist die Hamas „eine politische Partei ist, die die Wahlen in Palästina gewonnen hat“. Zudem sieht er die Hamas nicht als Terrororganisation. Derweil ist der Grenzübergang Rafah wieder geöffnet – Ausländer reisen aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

FN_NACHRİCHTEN: GESAMT-ROUNDUP/Israel: Hamas verliert Kontrolle - Dramatische Lage in KlinikenTEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Gut einen Monat nach dem Massaker der islamistischen Hamas an israelischen Zivilisten hat die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation nach israelischer Darstellung die

NWNEWS: Israel: Hamas verliert Kontrolle - Dramatische Kliniken-LageDie Hamas hat nach Angaben Israel s die Kontrolle über den Norden des Gazastreifen s verloren. Die Lage in den Krankenhäusern dort ist schrecklich. Der Überblick:

TAZGEZWİTSCHER: Antisemitismus in Brandenburg: Israel-Soliaufruf zerstörtEin evangelischer Pfarrer in Brandenburg drückt seine Solidarität mit der jüdischen Gemeinde aus. Die Aktion wird Opfer eines antisemitischen Angriffs.

