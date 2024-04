Eklat um Naby Keita : Der Profi des SV Werder Bremen hat sich entschieden, auf die Reise zum Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen zu verzichten. Das könnte Konsequenzen haben.Es ist der unrühmliche Höhepunkt einer ohnehin schon verkorksten Zusammenarbeit. Eigentlich hätte Naby Keita am Sonntag ganz normal mit dem SV Werder Bremen das Auswärtsspiel beibestreiten sollen – zumindest als Beobachter auf der Auswechselbank.

Es dürfte nicht wirklich überraschen, wenn der früherer Liverpooler nun endgültig keine Zukunft mehr an der Weser hat. Rein rechtlich dürfte es vorerst auf eine Abmahnung hinauslaufen, für eine fristlose Kündigung reicht ein derartiges Verhalten im Normalfall nicht aus. Aber ob es dabei am Ende bleibt?

Im vergangenen Sommer war der Nationalspieler Guineas unter großem Applaus an den Osterdeich gelotst worden, die Verpflichtung entfachte kurzfristig eine enorme Aufbruchstimmung unter den Fans. Doch schon kurz darauf reihte sich ein Dämpfer an den nächsten. Der 29-Jährige fiel immer wieder verletzt aus,Werders Mittelfeldspieler Skelly Alvero hatte sich beim Training am Freitag eine Verletzung zugezogen. Jetzt ist klar: Er wird den Bremern länger fehlen.

Zuletzt trainierte Keita zwar verletzungsfrei, offenbarte aber enorme körperliche Rückstände und war schon allein deshalb keine Option für höhere Aufgaben. So richtig wohl fühlte er sich in Bremen und in der Mannschaft schon lange nicht mehr, die atmosphärischen Störungen dürften nach diesem massiven Vertrauensbruch gegenüber den Mitspielern – obendrein in einer derart personell angespannten Situation – nicht eben weniger werden.

Naby Keita SV Werder Bremen Auswärtsspiel Bayer Leverkusen Eklat

