Eklat beim Tennis-Turnier in Estoril

Beim Tennis - Turnier in Estoril kommt es im Viertelfinale bei der Partie von Cristian Garin und dem Lokalmatadoren Nuno Borges zu einem Eklat . Der Schiedsrichter handelt fragwürdig. Beim Viertelfinale des ATP- Turnier s in Estoril : Beim Stande von 6:2, 2:3 und Vorteil Borges schlug der Chilene auf. Eine folgende Vorhand Garin s landete hinten an der Grundlinie.

Zum Erstaunen aller Beteiligten entschied der Schiedsrichter aber nicht auf Break Borges, sondern auf „Einstand“ - und sprach somit den Punkt Garin zu. Das brachte Borges auf die Palme. „Ich habe keinen Fehler gemacht, warum verliere ich den Punkt?“, fragte Borges den Stuhlschiedsrichter. Dieser erklärte, er könne den Punkt nicht wiederholen und blieb bei seiner Entscheidung. Auch als Borges auf den Stuhlschiedsrichter einredete und ihm erklärte, dass Garins folgende Vorhand im Aus war, revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung nicht. Danach war das portugiesische Publikum angestachelt

