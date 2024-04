Eklat bei Werder Bremen: Naby Keita vor dem Aus

Vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen hat Werder Bremen s Naby Keita für einen Eklat gesorgt. Jetzt steht der frühere Liverpool-Star an der Weser vor dem Aus. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag geweigert, beim Auswärtsspiel in Leverkusen zum Kader zu gehören, nachdem er erfahren hatte, dass er trotz zahlreicher Ausfälle nicht in der Startelf steht.

“ Werner kündigte eine Erklärung des Klubs zu den Vorfällen für diesen Montag an. Eine Suspendierung von Keita gilt als wahrscheinlich. „Wir werden morgen mit ihm und seinem Berater über die Konsequenzen und das weitere Vorgehen sprechen“, hatte Bremens Fußballchef Fritz bereits vor der Partie gesagt, in der sich Bayer Leverkusen am Sonntag durch ein 5:0 den ersten Meistertitel der Klub-Geschichte sicherte.

Werder Bremen Naby Keita Eklat Bayer Leverkusen Auswärtsspiel Startelf Clemens Fritz Ole Werner

