Eklat bei Wahl des Linken-Chefs Schirdewan zum Spitzenkandidaten für die Europawahl

Am Samstagabend ist es bei der Wahl von Linken-Chef Schirdewan zum Spitzenkandidaten für die Europawahl zu einem Eklat gekommen. Bevor er beim Parteitag in Augsburg gewählt wurde, sorgte sein Gegenkandidat um Platz eins der Kandidatenliste, Bijan Tavassoli, für einen Tumult., die kürzlich aus der Linken ausgetreten war. Zum Abschluss seiner Rede erklärte Tavassoli selbst ebenfalls seinen Parteiaustritt. Zeitweise war unklar, ob er trotzdem kandidieren darf.

Tavassoli redete auf der Bühne auf Schirdewan und die Tagungsleitung ein. Von den Delegierten des Parteitags gab es Protestrufe und Pfiffe. Schließlich erreichte Tavassoli im Wahlgang gegen Schirdewan (knapp 86,9 Prozent der Stimmen) etwa zwei Prozent der Stimmen. Er wurde gebeten, von der Bühne zu gehen und wurde schließlich von Sicherheitsleuten aus dem Saal geleitet. Schirdewan sprach von einem „unschönen Zwischenfall“. Tavassoli war bereits in der Vergangenheit mit Aktionen aufgefallen, unter anderem hatte er sich als lesbische, bärtige Transfrau ausgegeben. Der Landesverbandgesetz





