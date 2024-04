Ekel-Vorfall auf Flug von Berlin nach Malta: Deutscher pinkelt ins Flugzeug

Die neue Fluggesellschaft KM Malta Airlines hat am Sonntag den Betrieb aufgenommen. Auf einem Abendflug von Berlin kommt es direkt zu einem Ekel-Vorfall. Ein Deutscher wird durch „abnormales Verhalten“ auffällig. Am Sonntagmorgen (31. März) endete nach fast 50 Jahren der Betrieb von Maltas nationaler Fluggesellschaft Air Malta. Die neue KM Malta Airlines übernahm den Staffelstab. Doch schon direkt zum Betriebsstart musste die Fluglinie einen unschönen Vorfall verzeichnen.

Denn wie unter anderem die Zeitung Times of Malta berichtet, pinkelte ein deutscher Passagier auf einem Flug von Berlin nach Malta ins Flugzeug. Der 49-Jährige bekannte sich laut dem Bericht im Anschluss vor einem maltesischen Gericht schuldig und wurde zu drei Monaten Haft verurteilt, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.Doch was war geschehen? Die Zeitung schreibt unter Berufung auf Aussagen während der Gerichtsverhandlung, der Mann habe im Landeanflug auf Toilette gehen wolle

