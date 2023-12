Eisregen im Münsterland und Sauerland

Im Münsterland und im Sauerland hat es am Abend und in der Nacht punktuell Eisregen gegeben. Die Straßen in NRW sind heute zwar weitgehend eisfrei, stellenweise kann es aber noch glatt sein. Betroffen sind vor allem die Höhenlagen Ostwestfalen-Lippes, des Sauerlandes und des Oberbergischen. Dort kann der Regen auf den kalten Straßen gefrieren. Bei Warburg konnte ein Schwerlasttransporter mit Windradteilen nicht mehr weiterfahren.

In Ottbergen (Kreis Höxter) fuhr ein Autofahrer gegen eine Bahnschranke. Die ist jetzt defekt. Züge müssen dort langsamer fahren und Warnsignale abgeben. Zwischen Netphen und Dreis-Tiefenbach stießen zwei Autos frontal zusammen. Dabei wurde der Unfallverursacher verletzt. In Morsbach blockierte ein Lkw die Landstraße 324. Er hatte sich auf glatter Straße quergestellt. In Erftstadt und Frechen gab es zwei Unfälle mit Blechschäden. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Am Dienstag sind die Straßen weitgehend eisfrei - bei Temperaturen an den meisten Orten deutlich über null. Nur in den Höhenlagen kann es noch glatt werden





WDRaktuell » / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tourismus NRW: Immer mehr türkische Camper im Münsterland?​In den ersten acht Monaten 2023 haben deutlich mehr Menschen aus der Türkei in NRW übernachtet als noch vor der Pandemie. Im Trend liegen offenbar auch Camping und das Münsterland. Wie passt das zusammen?

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Nordrhein-Westfalen: Weihnachtsbaumerzeuger im Sauerland starten in SaisonAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Neuer Lift und bessere Schneekanonen: Skigebiete im Sauerland rüsten aufDie Skigebiete im Sauerland bereiten sich bereits für die Saison vor. Einige Liftbetreiber haben zuletzt auch in neue Technik investiert.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Brilon: Razzia in illegaler Zigarettenfabrik im Sauerland​Der Zoll hat im sauerländischen Brilon unter anderem mehr als 26 Millionen illegal produzierte Zigaretten sichergestellt. Der theoretische Steuerschaden der sichergestellten Waren belaufe sich auf fünf Millionen Euro.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Polizeieinsatz: Razzia in illegaler Zigarettenfabrik im SauerlandBrilon - Zollfahnder und Staatsanwaltschaft haben in Brilon im Sauerland eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Bei einer Razzia stellten die

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ermittler nehmen illegale Zigarettenfabrik im Sauerland hochIm Sauerland wurde eine illegale Zigarettenfabrik entdeckt. Über 26 Millionen der Glimmstängel sind hier produziert worden. Auch die Schadenssumme ist enorm.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »