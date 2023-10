Eishockeyspieler stirbt nach Verletzung in Pokalspiel

Dem Stürmer der Nottingham Panthers wurde am Samstag in einem Pokalspiel gegen die Sheffield Steelers die Kehle aufgeschlitzt. Er wurde von dem Schlittschuh seines Gegenspielers am Hals getroffen. Am Sonntag wurde sein Tod offiziell bestätigt. Am Montag äußerte Ryan Wolfe, die Freundin von Johnson, ihre unendliche Trauer öffentlich. Sie postete auf Instagram ein Bild ihres verstorbenen Freundes und schrieb dazu: 'Mein süßer, süßer Engel. Ich werde dich immer vermissen und dich immer lieben.' Englische Medien haben weitere Informationen zu dem schrecklichen Unglück veröffentlicht. Ryan Wolfe war während des Vorfalls unter den Zuschauern in der Halle. Sie lief auf das Eis, um an seiner Seite zu beten. Dies berichtet die englische 'Sun'. Bayern will einen neuen Sportvorstand - wie die Bosse über Max Eberl denken! Zeugenaussagen zufolge sollen die Mitspieler von Johnson einen Ring um ihn gebildet haben, um den verunglückten Spieler vor neugierigen Blicken zu schützen. Das Unglück wurde von 8.000 Zuschauern miterlebt, die aufgefordert wurden, die Halle zu verlassen, nachdem das Spiel wegen eines 'schweren medizinischen Notfalls' abgebrochen wurde. Ein Zuschauer schreibt auf X, ehemals Twitter: 'Das war zweifellos das Schlimmste, was ich je erlebt habe, es tut mir so leid. Wir sind alle absolut krank vor Sorge und beten für ein Wunder. Der Stoff, aus dem Alpträume sind.

