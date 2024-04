Eishockey-Torhüterin Sandra Abstreiter hat bei der WM große Ziele

Die deutsche Torhüterin Sandra Abstreiter hat den Sprung in die Profiliga nach Nordamerika geschafft. Bei der Frauen-Weltmeisterschaft in Utica hat der Eishockey-Star große Ziele. Sandra Abstreiter ist Pionierin im Eishockey. Als erste und einzige Deutsche spielt sie in der im Januar gestarteten Frauen-Profiliga (PHWL) in Nordamerika. „Es ist ein cooles Gefühl, mit dabei zu sein.

Dass ich Deutschland repräsentieren kann, ist toll“, sagte die im bayerischen Freising geborene Torfrau im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Die Keeperin ist damit auch die große Hoffnungsträgerin der Nationalmannschaft, die am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/MagentaSport) zum Auftakt der Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Utica auf Dänemark trifft. „Unser Mindestziel ist das Viertelfinale“, erklärte die 25-Jährige, die für Ottawa spiel

