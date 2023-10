Eishockey-Todesfall Adam Johnson: Als die DEG um Bobby Goepfert bangte

Der frühere DEL-Profi der Augsburger Panther war bei einem Spiel in England gestorben, nachdem die Kufe eines Gegenspielers ihm tragischerweise die Kehle aufgeschlitzt hatte.in den Hintergrund rücken. Die Panther haben eine Gedenkminute vor dem Spiel angekündigt. Und die Düsseldorfer ihrem Mitgefühl ebenfalls schon Ausdruck verliehen.

Doch die Düsseldorfer können auch aus eigener Anschauung nachempfinden, wie schwerwiegend eine Verletzung im Halsbereich für einen Eishockeyspieler sein kann. Die Erinnerung an das Drama um Torhüter Bobby Goepfert vom 8. Dezember 2013 dürfte so manchem Anhänger dann in diesen Tagen auch wieder sehr präsent erscheinen.wurde der US-Amerikaner von einem Schlagschuss des Kölner Stürmers Nathahn Robinson am Kehlkopf getroffen.

Zuvor hatte Teamarzt Blecker, der heute noch immer Mannschaftsarzt von Fortuna und der DEG ist, erklärt woher die Dramatik beim Kehlkopftreffer herrührte: „Die schnelle Reaktion und die sofortige Spritze waren entscheidend. Eine Schwellung geht nach außen, beim Kehlkopf jedoch nach innen. Dann droht der Betroffene zu ersticken, das kann sehr schnell gehen. In den ersten Minuten ist das ein lebensgefährlicher Notfall. headtopics.com

Der ehemalige NHL-Profi Ustorf erlebte eine ähnliche Situation während seiner aktiven Karriere am eigenen Leib, als er eine Kufe an den Hals bekam. Damals kam er glimpflich davon, lediglich zwei kleine Striche auf der Haut blieben zurück. Unfälle wie diese kämen immer mal wieder vor, so Ustorf weiter, „aber halt noch nie mit so einem tragischen Ende". Auch deswegen kündigte diean, das Thema Halsschutz auf die Agenda setzen zu wollen.

Generell ist ein Halsschutz im europäischen Eishockey bislang nur im Nachwuchsbereich bis zum Alter von 20 Jahren verpflichtend. Bei den Profis herrscht weiter Freiwilligkeit vor. Ob sich daran in Zukunft etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. headtopics.com

