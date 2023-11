Eishockey-Superstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers verlieren erneut

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in dieser NHL-Saison weiter nicht in Fahrt. Das kanadische Team verlor gegen die Nashville Predators mit 2:5 (1:1, 1:3, 0:1) und kassierte damit schon die achte Niederlage im zehnten Spiel. Nationalspieler Draisaitl blieb in 20 Minuten Spielzeit auf dem Eis ohne Treffer und Assist. Mit bislang nur fünf Punkten auf dem Konto läuft Edmonton den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher.

:

STERNDE: Eishockey: Erneute Niederlage für Draisaitls Oilers in der NHLEdmonton - Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die nächste Niederlage

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

EUROSPORT_DE: NHL: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers kassieren siebte Pleite im neunten Spiel - Scott Wedgewood überragendNächste Pleite für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockey-Star kommt in der NHL mit seinen Edmonton Oilers nicht aus der Krise.

Herkunft: Eurosport_DE | Weiterlesen »

SKYSPORTDE: Draisaitl verliert mit Oilers erneut und kassiert siebte NHL-NiederlageNächste Pleite für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockey-Star kommt in der NHL mit seinen Edmonton Oilers nicht aus der Krise.

Herkunft: SkySportDE | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Draisaitl verliert mit Edmonton erneut in der NHLEishockey-Superstar Leon Draisaitl kommt mit den Edmonton Oilers in dieser NHL-Saison weiter nicht in Fahrt.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

KICKER_BL: Dallas Stars 0:0 | Woche 4 | National Hockey League 2023/24Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Edmonton Oilers - Dallas Stars

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »

KICKER_BL: Nächste Niederlage für schwachen Draisaitl - Grubauer trumpft aufSpielbericht zum Spiel Edmonton Oilers - Dallas Stars

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen »