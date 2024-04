Eishockey-Profi Christian Ehrhoff tritt zurück

Eishockey -Profi Christian Ehrhoff hat am Freitagabend seinen endgültigen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt gegeben. Der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von 2018 erklärte im Rahmen der Saisonabschlussfeier seines Clubs Krefeld Pinguine seinen Rücktritt .

Der Verteidiger war nach mehr als 800 Einsätzen in der nordamerikanischen Profiliga NHL und mehr als 300 DEL-Spielen nach seinem Rücktritt 2018 zu Saisonbeginn noch einmal für seinen früheren Club in Krefeld in der DEL2 aufgelaufen. „Ich fühle große Dankbarkeit. Nach den Höhepunkten bei den Heimspielen zu Weihnachten und vor vollem Haus in den Playoffs bin ich traurig, dass es nun vorbei ist“, sagte der 41-Jährige. „Ich werde die Erlebnisse in meinem Herzen tragen. Nun werde ich mich vorerst wieder meiner Familie widmen und freue mich auf die gemeinsame Zeit mit meiner Frau und unseren Kindern“, sagte Ehrhoff. Bei seinem Club hinterlässt er nach einer starken Saison eine große Lück

Eishockey Christian Ehrhoff Rücktritt Krefeld Pinguine

