Eishockey: Kölner Haie kassieren Dämpfer gegen RB München

Iserlohn gewann als Kellerkind 7:4 gegen den Tabellenzweiten Adler Mannheim – nur ein Beweis, wie eng es in der Liga zugeht. In der DEL-Tabelle hatten alle Teams von Platz drei bis sechs 23 Punkte nach 13 Spielen – die Kölner Haie waren dabei Fünfter und wollten sich oben festsetzen. Am Freitagabend (27. Oktober 2023, ab 19.309 Uhr) kam RB München in die Lanxess-Arena. Im ersten Aufeinandertreffen gab es einen 5:2-Erfolg des KEC in München.

Köln antwortete wütend, hatte aber Pech mit zwei Pfosten-Treffern durch MacLeod und Nick Bailen. MacLeods Szene muss sogar per Video gecheckt werden, doch der Puck war nicht hinter der Linie. Niederberger erwischte im Kasten der Bullen einen Sahnetag bisher. Das zweite Drittel ging an die Gäste. Münchens Andi Eder meinte: „Wir verteidigen gute und haben vorne zum richtigen Zeitpunkt zwei Tore gemacht. Die Führung ist verdient.

