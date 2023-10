Eishockey: Colt Conrad lässt Bremerhaven erneut jubeln

Bremerhavens Neuzugang trifft auch in Ingolstadt doppelt und sorgt in der Verlängerung für den umjubelten 3:2-Erfolg. Für die Pinguins bleibt der Oktober also ein goldener Monat.Ein unglaublicher Einstand: Neuzugang Colt Conrad traf auch in Ingolstadt doppelt und sicherte den Pinguins in der Verlängerung den 3:2-Sieg.Wenn wenig spielerische Höhepunkte zu verzeichnen sind, lebt das Spiel von der Spannung.

Es war ein sehr spezieller Tag für die Fischtown Pinguins: Im 400. DEL-Spiel von Trainer Thomas Popiesch holte Bremerhaven beim 4:2-Sieg erstmals drei Punkte in Berlin. Dabei erzielte ein Neuzugang zwei Tore.Beim 5:1 über das Tabellenschlusslicht Iserlohn Roosters zeigte die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch eine beeindruckende Leistung. Erstmals feierten die Fans den neuen Torwart Ilya Andryukhov.

