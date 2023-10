Eishockey: 5:3 gegen Schwenningen: Eisbären Berlin siegen dank Noebels

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (0:1, 2:1 3:1). Marcel Noebels erzielte drei Tore, außerdem trafen Yannick Veilleux und Tobias Eder für die Berliner, die sich die drei Punkte mit einer Energieleistung im Schlussdrittel verdienten.Liga (DEL) gefestigt.

Vor 12917 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof leisteten sich die Hausherren von Beginn an einige Fehler und Zeitstrafen. Unmittelbar nach dem ersten Schwenninger Powerplay sorgte Tyson Spink für die frühe Führung der Gäste. Die Berliner taten sich im Aufbauspiel weiterhin schwer, konnten aber im zweiten Drittel ausgleichen.

Weiterlesen:

sternde »

5:3 gegen Schwenningen – Eisbären Berlin siegen dank NoebelsDie Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Am Freitagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Schwenninger Wild Wings mit 5:3 (0:1, 2:1 3:1). Weiterlesen ⮕

Eisbären festigen Tabellenführung - München siegt erneutDie Eisbären Berlin haben ihre Spitzenposition in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefestigt. Weiterlesen ⮕

Berlin & Brandenburg: Vor Spielen: Eisbären Berlin müssen Personalprobleme lösenBeim Tabellenführer fallen zwei Schlüsselspieler für die Heimspiele gegen Schwenningen und Straubing aus. Trainer Aubin muss daher zum ersten Mal in der Saison größere personelle Umbauten vornehmen. Weiterlesen ⮕

Vor Spielen: Eisbären Berlin müssen Personalprobleme lösenBeim Tabellenführer fallen zwei Schlüsselspieler für die Heimspiele gegen Schwenningen und Straubing aus. Trainer Aubin muss daher zum ersten Mal in der Saison größere personelle Umbauten vornehmen. Weiterlesen ⮕

Eisbären Berlin müssen Personalprobleme lösenDie Eisbären Berlin plagen vor den bevorstehenden Spitzenspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmals in der laufenden Saison ernsthafte Personalsorgen. Weiterlesen ⮕

- Schw. Wild Wings : | 14. Spieltag | Deutsche Eishockey-Liga 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Eisbären Berlin - Schw. Wild Wings Weiterlesen ⮕