Eisbären: Noebels-Show entscheidet wildes Hin und Her

Mit hochrotem Kopf und von Schweiß überströmt stand Yannick Villeux am Freitagabend in der zweiten Drittelpause vor der Eisbären-Kabine. „Es war wichtig, dass wir uns in der neutralen Zone behauptet haben“, japste der Franzose, der damit schon weit vor Spielschluss das Wesen dieser Partie ziemlich präzise beschrieben hatte. Die Schwenninger Wild Wings waren in der Mercedes-Benz Arena zu Gast und lieferten demund Leo Pföderl zwei Schlüsselspieler verletzt aus.

Auch im zweiten Drittel blieb zunächst vieles Stückwerk, die Berliner gerieten immer wieder in Unterzahl und taten sich so schwer, einen gepflegten Spielfluss zustande zu bringen.Mitte des zweiten Drittels ging die Wildwest-Show dann erst richtig los, es klingelte auf beiden Seiten gehörig. Marcel Noebels glich für die Eisbären aus (28.), Schwenningen ging durch Tylor Spink erneut in Führung (36.). Veilleux erzielte im Powerplay das 2:2 (39.

