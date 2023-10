Eisbären festigen Platz eins - München und Straubing jubeln

Die Eisbären Berlin haben die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga mit einem 5:3-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings gefestigt. Der DEL-Rekordmeister lag nach dem ersten Drittel noch 0:1 hinten, drehte in der Folge aber auf und gewann die letzten beiden Abschnitte jeweils mit 2:1 und 3:1. Berlin hat nun vier Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Vizeweltmeister Marcel Noebels wurde für die Eisbären mit drei Toren zum Matchwinner.

Auch Red Bull München kommt immer besser in Fahrt. Der Meister bejubelte ein deutliches 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) bei den Kölner Haien und setzte dem zwischenzeitlichen Blackout von sechs wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Serie mit dem zweiten Sieg in Folge ein Ende.

Neuer Tabellenzweiter sind seit Freitagabend die Straubing Tigers. Das Duell mit den Nürnberg Ice Tigers entschieden die Straubinger mit 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) für sich. Das Team der Stunde bleiben indes aber die Fischtown Pinguins, die sich mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung bei Vizemeister ERC Ingolstadt durchsetzten und einen Punkt hinter Straubing und den Adler Mannheim auf Platz vier rangieren. headtopics.com

Schlusslicht der DEL, die Düsseldorfer EG, konnte den Aufwärtstrend, nachdem sie vor fünf Tagen gegen Mannheim den ersehnten ersten Saisonsieg in der regulären Spielzeit gefeiert hatte, nicht bestätigen. Den Grizzlys Wolfsburg musste sich die DEG mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) geschlagen geben.

