Eisbären besiegen Straubing Tigers im dritten Halbfinal-Play-off

Vor ausverkaufter Uber Arena im Berliner Friedrichshain besiegen die Eisbären im dritten Halbfinal-Play-off die Straubing Tigers 3:2 und führen damit in der Best-of-Seven-Serie mit 3:0. Vier Siege sind für den Einzug ins Finale erforderlich. Sonntag geht es in Straubing weiter.Die große Frage: Wer von beiden Mannschaften hat die größeren Kraftreserven nach dem Marathon-Match vom Mittwoch in Straubing über 111 Minuten? Man merkte beiden Teams den Kräfteverschleiß an.

Berlin mit dem besseren Start und etwas frischer. In Überzahl versenkt der Play-off-Held vom letzten Spiel, Ty Ronning, zum 1:0 (10.). Dann ballert Veilleux los, 2:0 (17.). Haltbar für Bugl.Nach schöner Vorarbeit vom schnellen Tiffels markiert dann Noebels in Überzahl das 3:1 (22.). Zerfahrenes Spiel, die Kräfte schwinden und Klein geling der Anschluss (34.). Mit großem Kampfgeist überstehenn die Berlin er dann eine doppelte Überzahl. Der knappe Vorsprung wird in die Kabine gerette

