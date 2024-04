Eisbären Berlin gewinnen Playoff-Halbfinale in der dritten Verlängerung

In einem wahren Verlängerung s-Krimi haben die Eisbären Berlin das zweite Playoff-Halbfinale in der DEL bei den Straubing Tigers gewonnen. Die Begegnung reiht sich in die Liste der längsten Eishockey -Spiele aller Zeiten ein. Die Eisbären Berlin haben am Mittwoch kurz vor Mitternacht in einem Eishockey -Krimi das zweite Playoff-Halbfinal-Spiel der Deutschen Eishockey Liga bei den Straubing Tigers gewonnen - in der dritten Verlängerung .

Mit 111 Minuten Spielzeit war es das drittlängste Match der DEL-Geschichte. Eine Schlüsselrolle spielte Ty Ronning - obwohl ihm in der regulären Spielzeit kaum etwas gelungen war. Mit seinem Distanzschuss nach knapp zwei Stunden auf dem Eis erzwang der 26 Jahre alte Angreifer die Entscheidung und avancierte doch noch zum Held der Nacht. Die Eisbären Berlin haben das zweite Spiel der Halbfinalserie bei den Straubing Tigers durch ein Tor in der dritten Verlängerung gewonnen. Ty Ronning traf nach 111 Minuten zum 4:3 für den Rekordmeiste

Eisbären Berlin Playoff-Halbfinale DEL Straubing Tigers Eishockey Verlängerung Ty Ronning

