Eisbären Berlin gewinnen gegen Schwenningen

28.10.2023 01:36:00 / Herkunft: BILD_Sport

Die Berliner tun sich vor 12917 Fans über weite Strecken sehr schwer. Abwehrfehler bringen Schwenningen immer wieder ins Spiel. Tyson Spink gelingt das frühe 0:1 (3.). Noebels verwertet ein schönes Zuspiel von Boychuk zum 1:1 (28.). Tylor Spink, Bruder des ersten Gäste-Torschützen, netzt zum 1:2 ein. Zum Glück versenkt Veilleux den Puck in Überzahl 53,8 Sekunden vor der zweiten Pause zum Ausgleich. Veilleux: „Wir müssen auf ein weiteres Tor drängen.“ Einen Abwehrfehler der Berliner nutzt Karachun zum 2:3 (44.). Dann läuft Eisbär Noebels zu großer Form auf. Der Vize-Weltmeister mit dem 3:3 (50.) und 4:3 (53.). Eder macht den Deckel drauf – 5:3 (58.). Noebels: „Wir haben gegen eine starke Schwenninger Mannschaft einen wichtigen Sieg eingefahren.“ Am Sonntag (14 Uhr) kommt es dann in Berlin zum Spitzenspiel gegen Straubing (7:4 gegen Nürnberg). Der Berliner Kapitän Kai Wissmann: „Ein sehr gutes Spiel. Im letzten Drittel konnten wir dann unsere Torchancen besser nutzen. Im eigenen Stadion wollen wir es vielleicht manchmal zu perfekt machen. Und jeder Gegner, der nach Berlin kommt, ist umso mehr bereit. Gegen Straubing erwarte ich wieder ein sehr enges Spiel.“Der EHC Red Bull München feierte hingegen einen klaren 5:1-Auswärtserfolg bei den Kölner Haien. Vor 17.626 Zuschauern in der Lanxess Arena trafen Chris DeSousa, Patrick Hager, Nico Krämmer, Yasin Ehliz und Austin Ortega für das Team von Trainer Toni Söderholm