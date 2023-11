Einzigartige Prothese aus dem 15. Jahrhundert in Freising gefunden

„Ist dieser Fund etwas Besonderes“, hieß es in der Pressemitteilung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD). Die Rede ist von der Bergung eines Skeletts im bayerischen Freising. Was den Fund so einzigartig machte, war die Prothese, die der Mann aus dem 15. Jahrhundert trug. Das Skelett wurde bei Kanalarbeiten in einem Grab nahe der Stadtpfarrkirche St. Georg in Freising gefunden

. Eine Radiokarbondatierung des Skeletts ergab, dass der Prothesenträger zwischen 1450 und 1620 gestorben sein muss, also im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Der Fund belege, dass die Menschen auch im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit versuchten, sich mit technischen Hilfsmitteln das Leben zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung des BLfD. „Der linken Hand ergänzte vier Finger“, erklärt Walter Irlinger vom BLfD. Zeige-, Mittel- und Ringfinger wurden einzeln aus Eisen und Buntmetall nachgebildet, waren aber unbeweglich. Nur der Daumen blieb erhalten. Er zersetzte sich im Laufe der Zeit. Da die Finger leicht gebogen parallel nebeneinander lagen, vermutet Irlinger, dass die Prothese mit Bändern am Handstumpf befestigt war. Bei der Analyse fanden sich im Inneren des Fundes auch mullbindenartige Gewebereste. Sie gehörten vermutlich zu einer Art Polsterung, die den Stumpf schützte. Außen war die Prothese offenbar mit Leder überzogen

