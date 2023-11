Einzelhandel: Hugo Boss bekräftigt nach Wachstumsraten Jahresprognose

Im dritten Quartal nahm der Umsatz um zehn Prozent auf gut eine Milliarde Euro zu. Dabei profitierte Hugo Boss von Zuwächsen in allen Regionen. Dank anhaltender Effizienzsteigerungen insbesondere im stationären Einzelhandel stieg das operative Ergebnis (Ebit) um 12 Prozent auf 103 Millionen Euro. Damit übertraf das Unternehmen die mittleren Analystenschätzungen leicht. Unter dem Strich verdiente der Modekonzern mit 63 Millionen Euro neun Prozent mehr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS verbessert Gewinn und UmsatzHUGO BOSS hat im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz zugelegt und dabei die EBIT-Marge leicht verbessert.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Hugo Boss bekräftigt JahresprognoseMETZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss sieht sich nach zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Quartal auf Kurs für das laufende Jahr. Das Unternehmen bekräftigte

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

INVESTINGDE: Hugo Boss bekräftigt JahresprognoseHugo Boss bekräftigt Jahresprognose

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Ausblick: HUGO BOSS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vorHUGO BOSS öffnet die Bücher - damit rechnen Analysten.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FINANZENNET: Analysten sehen bei HUGO BOSS-Aktie PotenzialWie Experten die HUGO BOSS-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

SZAKTUELL: Verdi-Warnstreik im Einzelhandel: Zombie-Demonstration in SaarbrückenDer Protest von Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel im Saarland hält unvermindert an. So zogen erneut Angestellte unter anderem von Ikea, Kaufland und Primark durch Saarbrücken. Was dies mit Zombies zu tun hat.

Herkunft: szaktuell | Weiterlesen ⮕