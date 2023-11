Einwohnerschaft wird internationaler: Potsdam wächst kaum noch

Auch im Jahresvergleich nimmt sich das Wachstum schmal aus: Ein Jahr zuvor lebten in Potsdam laut Statistik 888 Einwohner mit Hauptwohnsitz weniger. Schaut man weiter zurück, zeigt sich ein noch größerer Unterschied: So war die Einwohnerzahl zwischen September 2021 und 2022 um 3126 gewachsen. Allerdings war dieser Zeitraum durch den Zuzug vieler Geflüchteter aus der Ukraine geprägt. Vom Tempo früherer Jahre ist die Stadt weit entfernt.

Fortgesetzt hat sich der Trend, dass die Einwohnerschaft internationaler wird. Die Anzahl sogenannter Nichtdeutscher mit Hauptwohnsitz stieg im dritten Quartal mit 23.709 Personen auf einen neuen Höchstwert. Ein Jahr zuvor waren es 22.086. Der Ausländeranteil stieg auf den neuen Höchstwert von 12,7 Prozent. 5450 Potsdamer haben die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes.Die jüngste Einwohnerprognose stammt aus dem Jahr 2020.

