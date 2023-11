Einwanderer berichten von wachsender Ausländerfeindlichkeit. Das gefährde den Wirtschaftsstandort, sagen Experten. Denn ohne Zuwanderer sei die Fachkräftelücke nicht zu schließen. Sarah Braa hat sich nie als Ausländerin begriffen - seit einiger Zeit ist das anders. Sie leitet die Produktion beim Bergsportausstatter Vaude, ist Marokkanerin, geboren in Deutschland. In ihrem Team arbeiten Menschen aus 30 Nationen.

Egal ob 'Momentan werden alle in einen Topf geworfen, das macht mich wütend', sagt Sarah Braa. 'Ich habe mich immer gut gefühlt in Deutschland, aber ich muss sagen, dass sich das Gefühl verändert hat, wegen der feindseligen Stimmung. Auch bei den Kollegen, die noch nicht so lange in Deutschland sind. Natürlich fühlt man sich dann nicht willkommen.' Vaude-Chefin Antje von Dewitz ist eine liberale Vordenkerin unter den Mittelständlern. Sie fordert: Unternehmen müssen jetzt für Offenheit eintreten. 'Wir hören so oft vor der Angst der Deindustrialisierung in Deutschland aufgrund von steigenden Energiepreisen', sagt Dewitz





